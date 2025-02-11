Друг или так. Кто из зарубежных лидеров приедет в Москву на 80-летие Победы и какого гостя из США ждут Присутствие иностранных лидеров на трибуне парада Победы с началом СВО стало лакмусовой бумажкой. В Россию приезжают только настоящие друзья. 10 февраля, 21:20 Иностранные гости на Параде Победы в Москве. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

В 2025 году исполняется 80 лет со дня Победы советского народа над нацистской Германией. Эту круглую дату невозможно не отметить. Несмотря на сложную обстановку, парад в честь 9 Мая состоится и на него приедут лидеры дружественных стран.

На 9 Мая в Москву приедут новые гости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В этом году 9 мая Москва ждёт новых гостей. Уже известно, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился принять участие в праздновании юбилея Дня Победы. Об этом в прямом эфире телеканала «Россия 24» сделал сообщение российский посол в КНР Игорь Моргулов. А в сентябре 2025 года планируется ответный визит президента РФ Владимира Путина в КНР — на праздничные мероприятия, посвящённые освобождению Китая от милитаристов Японии.

Кроме лидера Китая, приехать в Москву на 9 Мая согласился премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом он сообщил заранее — ещё в ноябре 2024 года. Видимо, именно его решение поддержать в трудное время Россию вызвало недовольство европейских коллег и либералов и проукраинцев внутри страны. Тем не менее Фицо заявил, что свобода в его страну «пришла с востока» и подчеркнул, что считает визит в Россию на 9 Мая «честью и радостью».

Ещё раньше Роберта Фицо выразил желание посетить Москву на 9 Мая сербский президент Александр Вучич. Об этом в конце октября 2024 года объявил сербский вице-премьер Александр Вулин. Прошла информация, что визит сербского лидера будет включать не только участие в празднике, но и личную встречу с Владимиром Путиным.

В январе 2025 года заявил, что поедет в Россию на 9 Мая президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Кто ещё собирался в Москву 9 мая

Парад Победы в Москве. Фото © ТАСС / Алексей Дитякин

Скорее всего, в Москве во время военного парада 9 мая мы увидим в первую очередь представителей ОДКБ. Их ещё в ноябре 2024 года на заседании совета ОДКБ пригласил Владимир Путин, отметив, что рад, что присутствующие не забыли об этом великом празднике. Так что на трибуне 9 мая будут лидеры дружественных нам стран:

президент Белоруссии Александр Лукашенко,

президент Казахстана Касым-Жомарт Такаев,

премьер-министр Армении Никол Пашинян,

президент Таджикистана Эмомали Рахмон,

президент Киргизии Садыр Жапаров.

Можно ожидать гостей из Южной Осетии, Узбекистана, Туркменистана и других стран ближнего зарубежья. Что касается президента Азербайджана Ильхама Алиева, то его участие пока под вопросом. В прошлом году он не приехал, объяснив это тем, что в Азербайджане в это же время проводятся мероприятия, посвящённые памяти Гейдара Алиева.

Лидеров недружественных стран на парад в честь 80-летия Победы не пригласят. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таинственный гость из США

Однако в Москве ждут и некоего таинственного гостя из США. Об этом со ссылкой на newsweek.com сообщил портал riamo.ru. Действительно, во время прямой линии в честь юбилея Победы Владимир Путин пригласил всех. «Россия будет рада видеть всех в Москве 9 мая 2025 года на праздновании 80-летия Победы, в том числе представителей стран антигитлеровской коалиции», — сказал президент.

Поэтому не исключено, что речь идёт о представителе администрации президента США Дональда Tpaмпа. Якобы на страницах «Ньюсуика» 16 января 2025 года было опубликовано соответствующее сообщение, в котором говорилось, что президент РФ Владимир Путин в этот важный день ждёт приезда в Москву специального гостя из США. Официальной информации на тему, кто этот гость из США и приедет ли он вообще, нет.

Журналисты пишут, что Дональд Tpaмп мог приехать в Москву на 9 Мая в 2020 году, но был вынужден отказаться от этой идеи из-за политического давления на него. Если он появится на трибуне в 2025-м — это будет фурор. Но на самом деле после возобновления поставок оружия на Украину надежды на это практически нет. Более того, многими это может быть расценено как капитуляция Москвы перед сильным противником.

В Москву на 9 Мая приедут военные из 10 стран

Парад Победы на Красной площади. Фото © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

Министр обороны Андрей Белоусов уже заявил, что приглашения участвовать в параде разосланы военным из 19 дружественных государств. Из приглашённых уже дали согласие 10 стран. Из них семь — это ближайшие соседи России по СНГ. Скорее всего, речь идёт о Белоруссии, Таджикистане, Киргизии, Армении, Южной Осетии, Абхазии и Казахстане.

Возможно, что два из трёх государств дальнего зарубежья уже известны — это Сербия и Словакия. Поскольку в Восточной Европе особых друзей у России нет (хотя приехать могли бы, например, болгары), скорее всего, речь идёт о ближневосточных странах или Азии. Хотелось бы видеть на празднике Победы и представителей Монголии — эта страна очень помогала СССР в годы войны.

Известно, что наши военные в качестве ответной дипломатической меры примут участие в парадах, которые 9 мая 2025 года состоятся в столицах стран СНГ: Душанбе, Сухуме, Бишкеке и Цхинвале.

Парад Победы 2024 года. Средняя Азия, Куба и Лаос

Прошлый, 2024 год не был юбилейным. По подсчётам журналистов, на нём было в три раза меньше техники, чем на параде 2021 года, но больше, чем на параде 2023 года. Из лидеров других стран присутствовали президенты стран СНГ и Средней Азии:

Белоруссии

Казахстана

Киргизии

Таджикистана

Туркменистана.

Из дальнего зарубежья Москву в День Победы 2024 года посетили:

глава Кубы Мигель Диас-Канель;

президент Гвинеи Биссау Умару Сисоку Эмбало;

президент Лаоса Тхонглун Сисулит;

а также руководители ОДКБ и Союзного государства (союза России и Белоруссии), СНГ, ШОС, ЕАЭС, руководители дипломатических представительств и атташе лояльных к России стран.

Представители недружественных стран приглашены не были.

Меркель на юбилей не приехала

10 лет назад на другой юбилей Победы была приглашена канцлер Германии Ангела Меркель. Однако она отказалась посетить Москву в этот день, мотивируя отказ тем, что она празднует этот день в Германии. Меркель приехала в Россию 10 мая и вместе с Путиным возложила венки к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском парке у Кремля. Однако раньше ей уже приходилось стоять на трибуне в День Победы — это случилось в 2006 и 2007 годах. В 2015-м её дипломатические службы заявили о «неуместности» присутствия канцлера на Красной площади. Если учесть, что Минские соглашения уже были подписаны, быть может, фройляйн было просто стыдно стоять рядом с нашими ветеранами?

Президенты США на парадах Победы

Президент США Билл Клинтон во время выступления на открытии мемориального комплекса Победы в Великой Отечественной войне на Поклонной горе 9 мая 1995 г. Фото © ТАСС / Эдуард Песов

В новейшей истории России были случаи, когда на трибуне 9 мая присутствовали и президенты США. Так, в 1995 году на Красной площади 9 мая побывал Билл Клинтон. Сделал он это в перерыве между встречами с российской оппозицией — Егором Гайдаром, Григорием Явлинским и даже Геннадием Зюгановым. В 2005 году рядом с Владимиром Путиным на трибуне сидел президент США Джордж Буш – младший. А вот Бараку Обаме удалось лишь возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Авторы Майя Новик