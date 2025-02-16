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Регион
16 февраля, 09:50

Песков: Россия и США теперь будут говорить «о мире, а не войне»

Россия и США начнут разговаривать «о мире, а не войне» после проведённой беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков,заметив, что теперь Вашингтон и Москва будут решать все проблемы посредством диалога.

Интервью Дмитрия Пескова и Павла Зарубина. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Это мощный сигнал о том, что теперь мы будем пытаться решать проблемы посредством диалога. И теперь мы будем говорить о мире, а не о войне», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что предыдущая администрация США не выходила на диалог с Россией, а действовала по принципу «война до конца». Это была официальная позиция бывшего американского президента Джо Байдена и его команды.

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Что касается переговоров, Дмитрий Песков также рассказал, что глава российского государства обычно общается со своими коллегами в одиночку. То есть рядом с ним в этот момент нет никаких помощников. При этом при необходимости Путин всё-таки может вызвать к себе пару человек.

Обложка ©

ТАСС / ANATOLY MALTSEV

Наталья Афонина
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