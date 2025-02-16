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Регион
16 февраля, 08:25

Белый дом пригрозил Шольцу «скамьёй подсудимых» за слова о переговорах Путина и Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Ливитт указала Шольцу на «скамью подсудимых»

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт высказалась об общении президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которое прошло без участия немецкой стороны. Она высмеяла в соцсети канцлера ФРГ Олафа Шольца, который назвал Вашингтон диктатором.

«Бундесканцлер, выбирайте слова аккуратнее. Единственное место, которое Германия заслуживает на этих переговорахскамья подсудимых», — написала Ливитт.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предложил парламенту ввести чрезвычайное положение в стране из-за последних заявлений американского руководства о ситуации на Украине. Шольц также отметил, что переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не стали неожиданностью. По его словам, такие события требуют решительных и быстрых действий. Канцлер также в очередной раз подчеркнул, что не видит смысла в переговорах без Украины и ЕС, так как всё это якобы превращается в «диктаторский мир».

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ТАСС / ЕРА

Татьяна Миссуми
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