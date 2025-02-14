Медведев сравнил Шольца с гавкающей на «заокеанского слона» собакой

Желание канцлера ФРГ Олафа Шольца добиться введения в Германии режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за Украины продиктовано лишь жаждой срубить денег. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте».

Медведев увидел сходства между собакой из басни Ивана Крылова «Слон и Моська» и немецким канцлером. Аналогия в том, что в произведении пёсик решил доказать, что способен не только махать хвостом, но и «драчливо тявкать».

«У меня снова прорезался голос, и я даже иногда драчливо тявкаю на главного Слона. Выбирайте меня, а не другого дворового пёсика. Я теперь лаю от имени всей общеевропейской псарни!», — провёл аналогию Медведев.

По его мнению, Шольц хочет не только наскрести себе в копилку политических баллов в преддверии выборов, но и «выбить деньги под флагом обиды на резкий разворот курса» президента США Дональда Трампа в Европе. Однако эффективность такого подхода Медведев поставил под сомнение, ведь «заокеанский слон» из Белого дома может легко приструнить руководство Германии с её «пониженным суверенитетом».