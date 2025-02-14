Медведев сравнил Шольца с гавкающей на «заокеанского слона» собакой
Медведев: Призыв Шольца ввести режим ЧС в ФРГ продиктован жаждой денег
Желание канцлера ФРГ Олафа Шольца добиться введения в Германии режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за Украины продиктовано лишь жаждой срубить денег. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте».
Медведев увидел сходства между собакой из басни Ивана Крылова «Слон и Моська» и немецким канцлером. Аналогия в том, что в произведении пёсик решил доказать, что способен не только махать хвостом, но и «драчливо тявкать».
«У меня снова прорезался голос, и я даже иногда драчливо тявкаю на главного Слона. Выбирайте меня, а не другого дворового пёсика. Я теперь лаю от имени всей общеевропейской псарни!», — провёл аналогию Медведев.
По его мнению, Шольц хочет не только наскрести себе в копилку политических баллов в преддверии выборов, но и «выбить деньги под флагом обиды на резкий разворот курса» президента США Дональда Трампа в Европе. Однако эффективность такого подхода Медведев поставил под сомнение, ведь «заокеанский слон» из Белого дома может легко приструнить руководство Германии с её «пониженным суверенитетом».
«И тогда у всей немецкой своры будут крутые неприятности. Им резко снизят порцию костей, а кого-то могут даже отправить на живодёрню. Но, скорее всего, всё, как обычно, ограничится визгливым лаем у огромной стопы Слона. Впрочем, и в этом случае Моська получит свою минуту славы», — заключил российский политик.
Придуманный европейскими и украинскими политиками принцип «ничего об Украине без Украины» был решительно зачёркнут президентом РФ Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которые начали договариваться об урегулировании конфликта без учёта интересов как самого Киева, так и Евросоюза. Глава США прямым текстом заявляет, что доверяет российскому лидеру в этом вопросе, что само по себе напоминает политический разгром киевского режима. Ситуацию для Украины усугубляет и то, что Банковая до сих пор не может найти общий язык с Белым домом. Примечательно, что не у дел оказалась и Европа, с представителями которой Трамп и вовсе почти перестал контактировать из-за Путина. Следствием всего этого стали призывы Шольца ввести ЧС в Германии.
Life.ru