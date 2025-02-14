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13 февраля, 22:27

Всё сложно: Киев не может найти общий язык с администрацией Трампа

Ермак сообщил о сложностях в отношениях Киева и Белого дома

Команда Владимира Зеленского сталкивается с трудностями при выстраивании диалога с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью Financial Times сообщил глава офиса Андрей Ермак.

По его словам, Киев прилагает все усилия для установления стабильного контакта с представителями американского лидера, однако на данный момент ощутимого прогресса добиться не удалось. Ермак отметил, что при Джо Байдене взаимодействие между государствами было более продуктивным.

Сложности в коммуникациях политик объяснил особенностями американской внутренней политики. Он подчеркнул, что в Киеве рассчитывают на конструктивное сотрудничество с Вашингтоном вне зависимости от его руководства.

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Напомним, что 12 февраля Трамп созвонился с Зеленским. Глава киевского режима сначала выразил благодарность президенту США за «интерес к совместным действиям», но после обиделся из-за того, что американец сначала созвонился с Владимиром Путиным.

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Flickr / President of Ukraine

Тимур Хингеев
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