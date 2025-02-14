Всё сложно: Киев не может найти общий язык с администрацией Трампа

Команда Владимира Зеленского сталкивается с трудностями при выстраивании диалога с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью Financial Times сообщил глава офиса Андрей Ермак.

По его словам, Киев прилагает все усилия для установления стабильного контакта с представителями американского лидера, однако на данный момент ощутимого прогресса добиться не удалось. Ермак отметил, что при Джо Байдене взаимодействие между государствами было более продуктивным.