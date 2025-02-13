Песков рассказал о пришедшей в движение «машине ведомств» после разговора Путина с Трампом

Россия и США начинают поэтапную подготовку к следующим встречам как на уровне рабочих групп, так и на высшем уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, «машина помощников и ведомств уже приведена в движение».

Песков рассказал о подготовке к переговорам с США. Видео © Telegram / Зарубин

«Путин неоднократно говорил о нашей готовности идти на такие мирные переговоры и добиваться наших целей именно через мирные переговоры политико-дипломатическими средствами. Это было подтверждено», — отметил Песков.