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Регион
13 февраля, 17:44

Песков рассказал о пришедшей в движение «машине ведомств» после разговора Путина с Трампом

Песков: «Машина ведомств» пришла в движение после разговора Путина с Трампом

Россия и США начинают поэтапную подготовку к следующим встречам как на уровне рабочих групп, так и на высшем уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, «машина помощников и ведомств уже приведена в движение».

Песков рассказал о подготовке к переговорам с США. Видео © Telegram / Зарубин

«Путин неоднократно говорил о нашей готовности идти на такие мирные переговоры и добиваться наших целей именно через мирные переговоры политико-дипломатическими средствами. Это было подтверждено», — отметил Песков.

По его мнению, главы государств продемонстрировали свою политическую волю к этому процессу. Он отметил, что это является значительным достижением их разговора, который проявился в поручениях, данных президентами по итогам беседы. Это уже запустило работу ведомств, которые постепенно начнут диалог и подготовку следующих контактов.

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Напомним, накануне состоялся первый после переизбрания Дональда Трампа разговор президентов РФ и США. Лидеры обсуждали Украину. Хозяин Белого дома отметил, что спор нужно решить мирно. Путин же напомнил, что необходимо ликвидировать. В Кремле добавили, что Украина в любом случае будет вовлечена в процесс разрешения кризиса. При этом также будет продолжаться диалог между Россией и США. Кроме того, были озвучены две потенциальные даты для прекращения огня на Украине, которые имеют важное значение для России.

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Life.ru

Александра Мышляева
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