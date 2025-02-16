Никакой армады: Названа важная деталь в общении Путина с иностранными лидерами
Песков: Путин ведёт телефонные разговоры один, но иногда приглашает помощников
Президент России Владимир Путин чаще всего находится один в момент, когда разговаривает со своими иностранными коллегами по телефону. Иногда есть исключения и глава государства всё же приглашает к себе помощников. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в интервью рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Интервью пресс-секретаря Дмитрия Пескова с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Обычно, когда президент ведёт телефонные разговоры, ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости глава государства приглашает тех помощников, которые, как он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов», — пояснил он.
Также представитель Кремля заметил, что тон телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был конструктивным с обеих сторон.
Напомним, что самый ожидаемый телефонный разговор между президентами России и США состоялся 12 февраля. В рамках беседы руководители стран обсудили украинскую ситуацию и договорились о проведении встречи. Дональд Трамп отметил, что его первая встреча с Путиным может пройти в Саудовской Аравии. Согласно информации Кремля, политики обсудили этот вариант во время телефонных переговоров.
Life.ru