Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 февраля, 08:21

Никакой армады: Названа важная деталь в общении Путина с иностранными лидерами

Песков: Путин ведёт телефонные разговоры один, но иногда приглашает помощников

Президент России Владимир Путин чаще всего находится один в момент, когда разговаривает со своими иностранными коллегами по телефону. Иногда есть исключения и глава государства всё же приглашает к себе помощников. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в интервью рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Интервью пресс-секретаря Дмитрия Пескова с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Обычно, когда президент ведёт телефонные разговоры, ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости глава государства приглашает тех помощников, которые, как он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов», — пояснил он.

Также представитель Кремля заметил, что тон телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был конструктивным с обеих сторон.

Bloomberg: В Саудовской Аравии состоится встреча по саммиту Путина и Трампа
Bloomberg: В Саудовской Аравии состоится встреча по саммиту Путина и Трампа

Напомним, что самый ожидаемый телефонный разговор между президентами России и США состоялся 12 февраля. В рамках беседы руководители стран обсудили украинскую ситуацию и договорились о проведении встречи. Дональд Трамп отметил, что его первая встреча с Путиным может пройти в Саудовской Аравии. Согласно информации Кремля, политики обсудили этот вариант во время телефонных переговоров.

Обложка ©

Life.ru

Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar