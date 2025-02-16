Никакой армады: Названа важная деталь в общении Путина с иностранными лидерами

Президент России Владимир Путин чаще всего находится один в момент, когда разговаривает со своими иностранными коллегами по телефону. Иногда есть исключения и глава государства всё же приглашает к себе помощников. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в интервью рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Интервью пресс-секретаря Дмитрия Пескова с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Обычно, когда президент ведёт телефонные разговоры, ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости глава государства приглашает тех помощников, которые, как он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов», — пояснил он.