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17 февраля, 23:57

Генсек НАТО Рютте: Евросоюз готов предоставить Украине гарантии безопасности

Европейский союз готов взять на себя ведущую роль в предоставлении гарантий безопасности Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам саммита лидеров ЕС в Париже.

«Европа готова и желает активизироваться. Лидировать в предоставлении гарантий безопасности для Украины», — написал Рютте в социальной сети X.

Он также отметил, что ЕС планирует значительно увеличить инвестиции в собственную безопасность. Детали этих планов ещё предстоит определить, но, как подчеркнул Рютте, общая направленность ясна.

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Напомним, что 17 февраля в Париже прошла неформальная встреча по Украине, инициированная президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ней приняли участие представители восьми европейских стран, председатели Евросовета и Еврокомиссии, а также генсек НАТО. Впрочем, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, экстренный саммит завершился без принятия конкретных решений по украинскому вопросу.

Обложка ©

Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

Антон Голыбин
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