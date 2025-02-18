Генсек НАТО Рютте: Евросоюз готов предоставить Украине гарантии безопасности

Европейский союз готов взять на себя ведущую роль в предоставлении гарантий безопасности Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам саммита лидеров ЕС в Париже.

«Европа готова и желает активизироваться. Лидировать в предоставлении гарантий безопасности для Украины», — написал Рютте в социальной сети X.

Он также отметил, что ЕС планирует значительно увеличить инвестиции в собственную безопасность. Детали этих планов ещё предстоит определить, но, как подчеркнул Рютте, общая направленность ясна.