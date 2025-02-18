Редкоземельная ошибка: На Западе указали на стратегический промах Зеленского

Владимир Зеленский допустил стратегическую ошибку, предложив США идею о предоставлении прав на добычу редкоземельных металлов на территории Украины без обозначения условий. К такому мнению пришли чиновники из Европы и Украины, пишет газета Financial Times .

«Это было написано как приманка для (президента США Дональда. — Прим. Life.ru) Трампа, это очевидно... Но отсутствие деталей означало, что Трамп, по сути, мог назвать свою цену... Некоторые из окружения Зеленского сожалеют о том, как это было сделано... они потеряли контроль над повествованием», — приводит издание слова неназванного высокопоставленного европейского чиновника, участвовавшего в переговорах с Киевом.