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18 февраля, 10:29

Редкоземельная ошибка: На Западе указали на стратегический промах Зеленского

FT: Зеленский допустил стратегическую ошибку, предложив Трампу ресурсы Украины

Владимир Зеленский допустил стратегическую ошибку, предложив США идею о предоставлении прав на добычу редкоземельных металлов на территории Украины без обозначения условий. К такому мнению пришли чиновники из Европы и Украины, пишет газета Financial Times.

«Это было написано как приманка для (президента США Дональда. — Прим. Life.ru) Трампа, это очевидно... Но отсутствие деталей означало, что Трамп, по сути, мог назвать свою цену... Некоторые из окружения Зеленского сожалеют о том, как это было сделано... они потеряли контроль над повествованием», — приводит издание слова неназванного высокопоставленного европейского чиновника, участвовавшего в переговорах с Киевом.

Собеседник издания также уточнил, что Зеленский должен быть «предельно ясным» по поводу связи между ресурсами и «будущими гарантиями американской помощи в области безопасности».

Украина предложила США свои яйца вместо месторождений редких металлов
Украина предложила США свои яйца вместо месторождений редких металлов

Ранее Белый дом предложил Киеву предоставить США право на распоряжение половиной редкоземельных минералов, находящихся в недрах Украины. Зеленский изначально согласился на условия главы Белого дома, но позже их отверг.

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Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Мария Любицкая
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