Белый дом предложил киевским властям предоставить США право на владение половиной редкоземельных минералов, расположенных в недрах земель Украины. Тем самым администрация американского президента дала понять, что готова разместить войска страны и обеспечить Незалежной безопасность. Об этом сообщает NBC News.

Однако есть один нюанс — такой вариант развития события возможен только в случае достижения мирного соглашения с Россией. Предоставив США доступ к добыче полезных ископаемых, Украина сможет возместить американской стороне «миллиарды долларов», потраченные Вашингтоном с февраля 2022 года на оружие и поддержку.

Согласно данным издания, министр финансов США Скотт Бессент предложил Владимиру Зеленскому проект американского плана урегулирования вооружённого противостояния на встрече, которая прошла в Киеве в среду, 12 февраля. Одним из пунктов и была передача во владение США 50% полезных ископаемых Украины. Однако глава киевского режима не подписал документ сразу, мотивируя это необходимостью тщательного изучения предложения и консультаций с советниками.