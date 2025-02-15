В США назвали условие для размещения американских войск на Украине
NBC: США разместят войска на Украине после получения доступа к 50% ископаемых
Белый дом предложил киевским властям предоставить США право на владение половиной редкоземельных минералов, расположенных в недрах земель Украины. Тем самым администрация американского президента дала понять, что готова разместить войска страны и обеспечить Незалежной безопасность. Об этом сообщает NBC News.
Однако есть один нюанс — такой вариант развития события возможен только в случае достижения мирного соглашения с Россией. Предоставив США доступ к добыче полезных ископаемых, Украина сможет возместить американской стороне «миллиарды долларов», потраченные Вашингтоном с февраля 2022 года на оружие и поддержку.
Согласно данным издания, министр финансов США Скотт Бессент предложил Владимиру Зеленскому проект американского плана урегулирования вооружённого противостояния на встрече, которая прошла в Киеве в среду, 12 февраля. Одним из пунктов и была передача во владение США 50% полезных ископаемых Украины. Однако глава киевского режима не подписал документ сразу, мотивируя это необходимостью тщательного изучения предложения и консультаций с советниками.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского, сообщил, что встреча лидера киевского режима с президентом РФ Владимиром Путиным станет возможной только в том случае, если украинская сторона получит чётко сформулированные гарантии безопасности. Ещё одним условием Киева является наличие у страны «устойчивой позиции, согласованной с партнёрами», прежде всего, с США и ЕС.
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