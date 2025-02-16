Украина предложила США свои яйца вместо месторождений редких металлов

Киев готов отдать США в обмен на дальнейшую военную помощь, в том числе обеспечить заокеанского союзника яйцами на фоне их дефицита в американских магазинах. Об этом узнала газета Washington Post от украинского чиновника, который сделал Вашингтону «шутливое» предложение.

«Один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны рассмотрели бы практически всё для поддержания помощи США, включая, как сказал представитель, значительные поставки украинских яиц», — пишет автор материала.