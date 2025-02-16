Украина предложила США свои яйца вместо месторождений редких металлов
WP: Украина предложила отправлять в США крупные партии яиц в обмен на помощь
Киев готов отдать США в обмен на дальнейшую военную помощь, в том числе обеспечить заокеанского союзника яйцами на фоне их дефицита в американских магазинах. Об этом узнала газета Washington Post от украинского чиновника, который сделал Вашингтону «шутливое» предложение.
«Один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны рассмотрели бы практически всё для поддержания помощи США, включая, как сказал представитель, значительные поставки украинских яиц», — пишет автор материала.
Собеседник издания обратил внимание на то, что американские потребители жалуются на дефицит куриных яиц и высокие цены, а вот у Украины профицит этой продукции. Охватившая США вспышка птичьего гриппа действительно обернулась ростом стоимости яиц и их нехватке.
Но, как известно, США от Киева нужны не продукты, а то, что кроется в недрах Украины – запасы редкоземельных металлов. Зеленский изначально согласился на условия главы Белого дома, но позже их отверг. Но главная сложность для Вашингтона не в позиции главы киевского режима, а в том, что основные месторождения находятся на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые теперь считаются частью России.
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