По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, Украине будет крайне сложно выжить, если США прекратят финансирование Киева. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

«Вероятно, это будет чрезвычайно трудно, и у нас существует лишь небольшой шанс на выживание без помощи Соединённых Штатов», — сказал Зеленский в интервью телекомпании NBC.

Киевский лидер также выразил тревогу по поводу уязвимости Украины при отсутствии американской поддержки. По его данным, у страны недостаточно своих ресурсов для ведения боевых действий.