Зеленский назвал низкими шансы на выживание Украины без денег США
По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, Украине будет крайне сложно выжить, если США прекратят финансирование Киева. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.
«Вероятно, это будет чрезвычайно трудно, и у нас существует лишь небольшой шанс на выживание без помощи Соединённых Штатов», — сказал Зеленский в интервью телекомпании NBC.
Киевский лидер также выразил тревогу по поводу уязвимости Украины при отсутствии американской поддержки. По его данным, у страны недостаточно своих ресурсов для ведения боевых действий.
Ранее Зеленский заявил, что если западные страны не смогут оказать давление на Россию, то им придется сменить костюмы на военную форму. По его мнению, Европа сейчас в состоянии возбуждения, испытывая опасения остаться без помощи США, и ей следует предпринять активные меры.
kmu.gov.ua