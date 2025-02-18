«Жирная тварь набросилась на хозяина»: Медведев сравнил Киев с бешеным животным после атаки КТК
Медведев сравнил удары Киева по насосной станции с агонией бешеного животного
Удары киевского режима по станции Каспийского трубопроводного консорциума, качающей топливо на Запад, можно сравнить с бешеным животным, кусающим хозяина. С таким сравнением выступил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Бешеное животное укусило хозяина. Перекормленная жирная тварь набросилась на хозяина, который поставил на паузу выдачу корма и даже начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож. И тогда от отчаяния тварь решила укусить хозяина и побольнее. Истекая липкой слюной, она вцепилась в руку кормильца. В руку президента США», — пишет Медведев.
Зампред СБ добавил, что теперь Трампу остаётся лишь оценить действия «твари» как опасные для общества и принять решение об «усыплении», чтобы «бешенство не распространилось».
Напомним, беспилотники киевского режима атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Объект был выведен из эксплуатации. Управляющие уже оповестили об этом иностранных акционеров. Пострадавших в результате атаки нет, сотрудники КТК смогли предотвратить угрозу разлива нефти.
Life.ru