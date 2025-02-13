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Регион
13 февраля, 10:29

Медведев сравнил Европу с обезумевшей фригидной старой девой после разговора Путина и Трампа

Медведев: Разговор Путина и Трампа показал, что время Европы прошло

Вчерашний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом показал, что «время Европы прошло». Об этом написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X. Он уверен, что страны ЕС стали слабыми и беспомощными.

«Фригидная старая дева Европа обезумела от ревности и ярости. Её не предупредили о звонке Путина-Трампа и не проконсультировались о его содержании или последующих заявлениях. Это показывает её реальную роль в мире и шансы «подцепить мужа». Неудивительно. Время Европы прошло. Она слаба, уродлива и бесполезна», — написал политик.

Напомним, накануне между главами двух крупнейших держав состоялся телефонный разговор, который длился 1,5 часа. Путин и лидер Америки обсудили множество тем, большое внимание было уделено украинскому конфликту. После диалога страны Европы начали говорить о своём желании сесть за стол переговоров по Украине.

Медведев: Разговор Путина и Трампа прошёл, когда мир был на грани Апокалипсиса
Медведев: Разговор Путина и Трампа прошёл, когда мир был на грани Апокалипсиса
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Life.ru

Полина Никифорова
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