Медведев сравнил Европу с обезумевшей фригидной старой девой после разговора Путина и Трампа

Вчерашний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом показал, что «время Европы прошло». Об этом написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X. Он уверен, что страны ЕС стали слабыми и беспомощными.

«Фригидная старая дева Европа обезумела от ревности и ярости. Её не предупредили о звонке Путина-Трампа и не проконсультировались о его содержании или последующих заявлениях. Это показывает её реальную роль в мире и шансы «подцепить мужа». Неудивительно. Время Европы прошло. Она слаба, уродлива и бесполезна», — написал политик.