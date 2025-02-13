Медведев сравнил Европу с обезумевшей фригидной старой девой после разговора Путина и Трампа
Медведев: Разговор Путина и Трампа показал, что время Европы прошло
Вчерашний телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом показал, что «время Европы прошло». Об этом написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X. Он уверен, что страны ЕС стали слабыми и беспомощными.
«Фригидная старая дева Европа обезумела от ревности и ярости. Её не предупредили о звонке Путина-Трампа и не проконсультировались о его содержании или последующих заявлениях. Это показывает её реальную роль в мире и шансы «подцепить мужа». Неудивительно. Время Европы прошло. Она слаба, уродлива и бесполезна», — написал политик.
Напомним, накануне между главами двух крупнейших держав состоялся телефонный разговор, который длился 1,5 часа. Путин и лидер Америки обсудили множество тем, большое внимание было уделено украинскому конфликту. После диалога страны Европы начали говорить о своём желании сесть за стол переговоров по Украине.
Life.ru