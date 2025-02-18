Нефтеперекачивающая станция на Кубани продолжает работать после атаки БПЛА

После вчерашней атаки БПЛА Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) продолжает работу, отгрузка нефти на экспорт продолжается в штатном режиме. Специалисты уже оценили нанесённый ущерб и возможные сроки восстановления работоспособности. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Сразу после осмотра оборудования генеральный директор КТК Н.Н. Горбань провёл совещание с руководством Западного региона консорциума и подрядчиками по вопросам проведения оперативного ремонта. Большое внимание было уделено усилению мер по безопасному выполнению восстановительных работ», — уточнили в компании.