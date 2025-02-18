Нефтеперекачивающая станция на Кубани продолжает работать после атаки БПЛА
КТК продолжает работу. Фото © Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума
После вчерашней атаки БПЛА Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) продолжает работу, отгрузка нефти на экспорт продолжается в штатном режиме. Специалисты уже оценили нанесённый ущерб и возможные сроки восстановления работоспособности. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
«Сразу после осмотра оборудования генеральный директор КТК Н.Н. Горбань провёл совещание с руководством Западного региона консорциума и подрядчиками по вопросам проведения оперативного ремонта. Большое внимание было уделено усилению мер по безопасному выполнению восстановительных работ», — уточнили в компании.
Там подчеркнули, что транспортировка нефти по трубопроводу Тенгиз – Новороссийск осуществляется, но не задействует остановленную нефтеперерабатывающую станцию. Угрозу разлива нефти во время атаки удалось предотвратить благодаря слаженной работе сотрудников.
Напомним, что вчера, 17 февраля, объект атаковали украинские БПЛА, начинённые помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Пострадавших в результате инцидента нет. В КТК отметили, что известили акционеров, в том числе американских и европейских, об атаке на гражданский объект. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после атаки на КТК заявил о формировании «антитрамповского интернационала» в Европе.