На ремонт станции КТК после атаки ВСУ уйдёт около двух месяцев
Нефтеперерабатывающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), повреждённую после атаки дронов ВСУ, будут чинить около 1,5-2 месяцев. В течение этого времени на треть (30%) может снизиться прокачка нефти из Казахстана. Об этом рассказали в «Транснефти», российском акционере международного консорциума.
«Специалисты КТК считают, что последствия данного удара будут устранены в течение 1,5-2 месяцев, что приведёт к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%», — указали в «Транснефти».
В настоящее время транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Тенгиз — Новороссийск временно идёт по аварийной схеме, обходя выведенную из эксплуатации после атаки НПС «Кропоткинская». В 2024 году объёмы по системе КТК транспортировали 63 миллиона тонн нефти, при этом около 74% этих объёмов приходятся на долю американских и других западных грузоотправителей, отмечает «Транснефть».
Напомним, накануне, 17 февраля, украинские БПЛА, начинённые помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами, атаковали нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Объект был выведен из эксплуатации. Сейчас он продолжает работать. Управляющие оповестили об этом иностранных акционеров. Пострадавших в результате атаки нет, сотрудники КТК смогли предотвратить угрозу разлива нефти. СК РФ возбудил уголовное дело.
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