На ремонт станции КТК после атаки ВСУ уйдёт около двух месяцев

Нефтеперерабатывающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), повреждённую после атаки дронов ВСУ, будут чинить около 1,5-2 месяцев. В течение этого времени на треть (30%) может снизиться прокачка нефти из Казахстана. Об этом рассказали в «Транснефти», российском акционере международного консорциума.

«Специалисты КТК считают, что последствия данного удара будут устранены в течение 1,5-2 месяцев, что приведёт к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%», — указали в «Транснефти».