Зеленский встретился с Эрдоганом в Анкаре

Владимир Зеленский встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Мероприятие прошло в закрытом режиме, сообщает Anadolu.

Ожидается подписание ряда документов. Вскоре после этого турецкий лидер и глава киевского режима проведут совместную пресс-конференцию.

После визита в Анкару Зеленский должен отправиться в Саудовскую Аравию. Его визит не связан с переговорами между Россией и США, которые прошли в Эр-Рияде.