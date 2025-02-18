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18 февраля, 12:57

Зеленский встретился с Эрдоганом в Анкаре

Anadolu: Эрдоган провёл встречу с Зеленским в Анкаре

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, Drop of Light

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, Drop of Light

Владимир Зеленский встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Мероприятие прошло в закрытом режиме, сообщает Anadolu.

Ожидается подписание ряда документов. Вскоре после этого турецкий лидер и глава киевского режима проведут совместную пресс-конференцию.

После визита в Анкару Зеленский должен отправиться в Саудовскую Аравию. Его визит не связан с переговорами между Россией и США, которые прошли в Эр-Рияде.

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Мария Любицкая
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