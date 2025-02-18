Зеленский встретился с Эрдоганом в Анкаре
Anadolu: Эрдоган провёл встречу с Зеленским в Анкаре
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, Drop of Light
Владимир Зеленский встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Мероприятие прошло в закрытом режиме, сообщает Anadolu.
Ожидается подписание ряда документов. Вскоре после этого турецкий лидер и глава киевского режима проведут совместную пресс-конференцию.
После визита в Анкару Зеленский должен отправиться в Саудовскую Аравию. Его визит не связан с переговорами между Россией и США, которые прошли в Эр-Рияде.
Ранее стало известно, что спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог 20 февраля посетит Киев. Зеленский собрался отвезти его на фронт.