«Хочу поехать с ним на фронт»: Зеленский анонсировал визит Келлога на Украину

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог приедет в Киев 20 февраля. Об этом заявил Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с журналистами из Абу-Даби.

«Мы ждём Келлога. У нас была такая договорённость, что он приедет к нам 20 числа, будет двое суток, а может и больше. Я хочу поехать с ним на фронт, я думаю, что он не откажет», — пояснил Зеленский.