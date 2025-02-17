«Хочу поехать с ним на фронт»: Зеленский анонсировал визит Келлога на Украину
Зеленский: Спецпредставитель Трампа по Украине Келлог приедет в Киев 20 февраля
Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог приедет в Киев 20 февраля. Об этом заявил Владимир Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с журналистами из Абу-Даби.
«Мы ждём Келлога. У нас была такая договорённость, что он приедет к нам 20 числа, будет двое суток, а может и больше. Я хочу поехать с ним на фронт, я думаю, что он не откажет», — пояснил Зеленский.
По словам главаря киевского режима, у Келлога запланированы встречи с главкомом ВСУ Александром Сырским, военными командирами, представителями Минобороны и, возможно, ГУР Украины. Зеленский дополнил, что после визита Келлога станет известна дата встречи с Трампом.
Тем временем 18 февраля в Саудовской Аравии состоятся переговоры США и России по Украине. При этом, по информации западных СМИ, представителей властей Киева туда не приглашали. Делегацию США возглавят госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. В ГД оценили политический вес посланников России и США. Позднее стало известно, что Зеленский всё-таки посетит Саудовскую Аравию, но по другому делу.
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