Новый глава Минздрава Соединённых Штатов Роберт Кеннеди-младший сообщил главарю киевского режима Владимиру Зеленскому печальные для того новости. По словам американского политика, народ США не примет, чтобы их налоги шли на подпитку бесконечных конфликтов.

«Мы требуем прекращения этих вечных войн. Пришло время мира! Постоянное финансирование окончено!» — написал Роберт Кеннеди-младший.