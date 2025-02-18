«Пришло время мира!» Глава Минздрава США сообщил Зеленскому печальные для него новости
Глава Минздрава США заявил Зеленскому, что постоянное финансирование окончено
Новый глава Минздрава Соединённых Штатов Роберт Кеннеди-младший сообщил главарю киевского режима Владимиру Зеленскому печальные для того новости. По словам американского политика, народ США не примет, чтобы их налоги шли на подпитку бесконечных конфликтов.
«Мы требуем прекращения этих вечных войн. Пришло время мира! Постоянное финансирование окончено!» — написал Роберт Кеннеди-младший.
Ранее Украина предложила США свои яйца вместо месторождений редких металлов. По словам украинского чиновника, у Незалежной избыток яиц, а вот Штатам не хватает.
Напомним, что Зеленский изначально согласился на условия главы Белого дома по минеральной сделке, но позже их отверг. Однако главная сложность для Вашингтона в том, что основные месторождения находятся на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые являются частью России.
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