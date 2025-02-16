Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 февраля, 14:45

На Западе увидели только два пути завершения украинского конфликта

Дизен: Конфликт с РФ завершится для Украины разгромом ВСУ или позорным миром

Конфликт РФ и Украины завершится разгромом ВСУ на поле боя или унизительным миром для Незалежной и НАТО. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своей на Substack.

«Боевые действия завершатся или победой России на поле боя, или мирной сделкой с очень неблагоприятными условиями для Украины и Североатлантического альянса», — указали эксперт.

По прогнозу Дизена, загнанный в угол Владимир Зеленский в последние недели своего правления может учинить что-то поистине ужасное.

Во Франции в ярости на Макрона из-за созыва срочного «саммита разжигателей войны»
Во Франции в ярости на Макрона из-за созыва срочного «саммита разжигателей войны»

Ранее специальный представитель президента США по Украине Кит Келлогг заявил, что Белый дом в кратчайшие сроки завершит разработку своего плана урегулирования украинского конфликта. По его словам, речь идёт не о месяцах, а о днях или неделях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar