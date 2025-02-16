Конфликт РФ и Украины завершится разгромом ВСУ на поле боя или унизительным миром для Незалежной и НАТО. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своей на Substack.

«Боевые действия завершатся или победой России на поле боя, или мирной сделкой с очень неблагоприятными условиями для Украины и Североатлантического альянса», — указали эксперт.

По прогнозу Дизена, загнанный в угол Владимир Зеленский в последние недели своего правления может учинить что-то поистине ужасное.