На Западе увидели только два пути завершения украинского конфликта
Дизен: Конфликт с РФ завершится для Украины разгромом ВСУ или позорным миром
Конфликт РФ и Украины завершится разгромом ВСУ на поле боя или унизительным миром для Незалежной и НАТО. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своей на Substack.
«Боевые действия завершатся или победой России на поле боя, или мирной сделкой с очень неблагоприятными условиями для Украины и Североатлантического альянса», — указали эксперт.
По прогнозу Дизена, загнанный в угол Владимир Зеленский в последние недели своего правления может учинить что-то поистине ужасное.
Ранее специальный представитель президента США по Украине Кит Келлогг заявил, что Белый дом в кратчайшие сроки завершит разработку своего плана урегулирования украинского конфликта. По его словам, речь идёт не о месяцах, а о днях или неделях.
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