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19 февраля, 10:45

Разворот на 180 градусов: Трамп ошеломил западную прессу отношением к России

NYT: Трамп развернул политику на 180 градусов, заведя дружбу с Россией

Президент США Дональд Трамп совершил разворот на 180 градусов во внешней политике, когда перестал изолировать Россию и стал делать её главным другом. Об этом возмущённо пишет NYT.

«Трамп находится в процессе осуществления одного из самых ошеломляющих поворотов в американской внешней политике за последние поколения, поворота на 180 градусов, который заставит друзей и врагов пересмотреть свои взгляды в фундаментальных отношениях», — пишет NYT.

Журналисты язвительно добавили, что никакой другой лидер Америки бы не пошёл на дружбу с Россией. Они добавили, что окружение республиканца объясняет такие нововведения «необходимым исправлением многолетней ошибочной политики», чтобы переключить силы и ресурсы с защиты Европы на противостояние с Китаем.

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Напомним, на днях состоялась первая после длительного перерыва встреча РФ и США. Нашу страну представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвовали глава Госдепа Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Украина не была приглашена на переговоры, а Владимир Зеленский тем временем внезапно отменил свой «никак не связанный» со встречей РФ и США визит в Саудовскую Аравию. Он признался, что встреча делегаций Москвы и Вашингтона стала для него неприятным сюрпризом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Николай Рюмин
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