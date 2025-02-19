Разворот на 180 градусов: Трамп ошеломил западную прессу отношением к России

Президент США Дональд Трамп совершил разворот на 180 градусов во внешней политике, когда перестал изолировать Россию и стал делать её главным другом. Об этом возмущённо пишет NYT.

«Трамп находится в процессе осуществления одного из самых ошеломляющих поворотов в американской внешней политике за последние поколения, поворота на 180 градусов, который заставит друзей и врагов пересмотреть свои взгляды в фундаментальных отношениях», — пишет NYT.