Зеленский вывел Трампа из себя реакцией на переговоры России и США, узнали СМИ

Комментарии Владимира Зеленского по поводу переговоров РФ и США в Эр-Рияде вызвали раздражение у американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Guardian.

Авторы материала добавили, что Зеленский разочаровал хозяина Белого дома из-за жалоб на своё исключение из переговоров Москвы и Вашингтона. Кроме того, республиканец усилил давление на главаря киевского режима требованием провести выборы на Украине. В статье говорится, что европейские лидеры выразили опасение, что американский лидер слишком быстро идёт на уступки РФ, пытаясь заключить соглашение по Украине.



