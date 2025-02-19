Зеленский вывел Трампа из себя реакцией на переговоры России и США, узнали СМИ
Guardian: Трампа разочаровали слова Зеленского о переговорах РФ и США в Эр-Рияде
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson
Комментарии Владимира Зеленского по поводу переговоров РФ и США в Эр-Рияде вызвали раздражение у американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Guardian.
«Комментарии [Зеленского] <...>, похоже, разозлили Трампа», — указано в статье.
Авторы материала добавили, что Зеленский разочаровал хозяина Белого дома из-за жалоб на своё исключение из переговоров Москвы и Вашингтона. Кроме того, республиканец усилил давление на главаря киевского режима требованием провести выборы на Украине. В статье говорится, что европейские лидеры выразили опасение, что американский лидер слишком быстро идёт на уступки РФ, пытаясь заключить соглашение по Украине.
Напомним, накануне состоялась первая после длительного перерыва встреча РФ и США. Переговоры в Эр-Рияде длились 4,5 часа. Нашу страну представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвовали глава Госдепа Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Владимир Зеленский же внезапно отменил визит в Саудовскую Аравию. Он признался, что встреча делегаций Москвы и Вашингтона стала для него неприятным сюрпризом. Зеленского не устраивает, что тема украинского урегулирования поднималась на переговорах, где не было представителей Киева.