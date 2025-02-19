Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 08:51

Зеленский вывел Трампа из себя реакцией на переговоры России и США, узнали СМИ

Guardian: Трампа разочаровали слова Зеленского о переговорах РФ и США в Эр-Рияде

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson

Комментарии Владимира Зеленского по поводу переговоров РФ и США в Эр-Рияде вызвали раздражение у американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Guardian.

«Комментарии [Зеленского] <...>, похоже, разозлили Трампа», — указано в статье.

Авторы материала добавили, что Зеленский разочаровал хозяина Белого дома из-за жалоб на своё исключение из переговоров Москвы и Вашингтона. Кроме того, республиканец усилил давление на главаря киевского режима требованием провести выборы на Украине. В статье говорится, что европейские лидеры выразили опасение, что американский лидер слишком быстро идёт на уступки РФ, пытаясь заключить соглашение по Украине.

Трамп шокирован наглостью Зеленского, «потерявшего» американские миллиарды
Трамп шокирован наглостью Зеленского, «потерявшего» американские миллиарды

Напомним, накануне состоялась первая после длительного перерыва встреча РФ и США. Переговоры в Эр-Рияде длились 4,5 часа. Нашу страну представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвовали глава Госдепа Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Владимир Зеленский же внезапно отменил визит в Саудовскую Аравию. Он признался, что встреча делегаций Москвы и Вашингтона стала для него неприятным сюрпризом. Зеленского не устраивает, что тема украинского урегулирования поднималась на переговорах, где не было представителей Киева.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar