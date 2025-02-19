Владимир Зеленский даже не знает, куда подевалась минимум половина денег, щедро выделенных Вашингтоном. Штаты отправили в помощь Украине гораздо больше средств, чем Евросоюз, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова приводит Fox News.

Республиканец указал, что союзникам следует уравнять выплаты Киеву, так как Европа дала всего 100 миллиардов долларов, а Штаты — более 300 млрд. При этом, Зеленский даже не знает, куда подевались деньги.

«Мы даём сотни миллиардов долларов, но я никогда не видел прозрачного отчёта с данными о том, куда идут эти деньги», — возмутился он.

Напомним, в начале февраля выяснилось, что Владимир Зеленский не знает, куда исчезли миллиарды долларов, выделенные Штатами в качестве помощи Украине. По словам главаря киевского режима, в ВСУ не поступила даже половина озвученной суммы: фактически украинская армия получила лишь 76 миллиардов долларов, вопреки тому, что было указано в соответствующих документах. В западной прессе уже поразились такому смелому признанию Зеленского, почему-то решившего не скрывать, как глубоко он запустил руку в карман к американским налогоплательщикам.