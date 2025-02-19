Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
18 февраля, 23:06

Трамп предрёк Украине молниеносное уничтожение, если того захочет Россия

Трамп: Россия может превратить все украинские города в руины, но не хочет этого

России под силу в кратчайшие сроки превратить в руины все украинские города, в том числе и Киев. Однако руководство страны не ставит перед военными таких задач, считает американский лидер Дональд Трамп.

«Если бы они хотели сделать это на 100%, то, вероятно, это произошло бы очень быстро», — заявил президент США журналистам в резиденции Мар-а-Лаго.

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Ранее Дональд Трамп впервые оценил переговоры России и США в Эр-Рияде. По мнению политика, контакты двух делегаций оказались «очень хорошими». А чтобы Украина тоже принимала участие в обсуждении своей судьбы, ей необходимо провести выборы, добавил политик.

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VK / Минобороны России

Антон Голыбин
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