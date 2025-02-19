Трамп предрёк Украине молниеносное уничтожение, если того захочет Россия

России под силу в кратчайшие сроки превратить в руины все украинские города, в том числе и Киев. Однако руководство страны не ставит перед военными таких задач, считает американский лидер Дональд Трамп.

«Если бы они хотели сделать это на 100%, то, вероятно, это произошло бы очень быстро», — заявил президент США журналистам в резиденции Мар-а-Лаго.