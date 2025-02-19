«Очень хорошие»: Трамп впервые оценил переговоры России и США в Эр-Рияде
Трамп назвал «очень хорошими» переговоры США и России в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп дал первый комментарий о российско-американских переговорах в Эр-Рияде. По словам главы Белого дома, удачный контакт двух держав укрепил его уверенность в скором прогрессе в урегулировании кризиса на Украине.
«Они [переговоры] были очень хорошими», — заявил президент в поместье Мар-а-Лаго.
Кроме того, политик подчеркнул готовность России к конструктивному подходу в решении конфликта, отметив, что Москва хочет остановить «дикое варварство».
Встреча делегаций РФ и США состоялась 18 февраля. Россию представили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Глава МИД по итогам переговоров отметил, что РФ ощутила решимость Штатов к движению вперёд.
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