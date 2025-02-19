«Не ищите света»: Кулеба дал украинцам неожиданный совет на ближайшие недели
Кулеба призвал украинцев не ждать позитивных новостей в ближайшие недели
Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к соотечественникам после успешных переговоров России и США в Эр-Рияде. По его мнению, в ближайшее время жителям Незалежной не стоит надеяться на позитивные новости.
«В ближайшие недели не ищите света в новостях», — заявил Кулеба в соцсетях.
Напомним, что 18 февраля в Эр-Рияде прошла встреча делегаций РФ и США. Россию представили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Лавров по итогам переговоров отметил, что РФ ощутила решимость США к движению вперёд.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dmytro_kuleba