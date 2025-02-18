В Киеве оправдались за отмену визита Зеленского в Саудовскую Аравию

Советник офиса главы киевского режима Сергей Лещенко оправдался за отмену визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. По его словам, экс-комик не хочет, чтобы складывалось мнение, что в Эр-Рияде заработал новый хаб для переговоров об урегулировании на Украине.

«Украина предлагает Турцию в качестве посредника, но Украина хочет, чтобы за столом переговоров был Евросоюз. <...> Зеленский хочет гарантий», — заявил Лещенко в эфире украинского телемарафона.

Однако гарантий у Украины нет, по словам советника. У Киева есть только проект соглашения, по которому Вашингтон хочет половину украинских полезных ископаемых без гарантий обороноспособности, безопасности и независимости страны. Лещенко также подчеркнул, что украинская сторона не получила приглашение на переговоры РФ и США в Саудовской Аравии.

«О чём они (Москва и Вашингтон. — Прим. Life.ru) там говорят — это их личные дела. Единственное, очень грустно, что мы видим разрушение трансатлантического единства, которое было свойственно последние годы», — подытожил советник.