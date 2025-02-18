В Киеве оправдались за отмену визита Зеленского в Саудовскую Аравию
Советник Лещенко: Зеленский не хочет, чтобы в Эр-Рияде заработал хаб по Украине
Советник офиса главы киевского режима Сергей Лещенко оправдался за отмену визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. По его словам, экс-комик не хочет, чтобы складывалось мнение, что в Эр-Рияде заработал новый хаб для переговоров об урегулировании на Украине.
«Украина предлагает Турцию в качестве посредника, но Украина хочет, чтобы за столом переговоров был Евросоюз. <...> Зеленский хочет гарантий», — заявил Лещенко в эфире украинского телемарафона.
Однако гарантий у Украины нет, по словам советника. У Киева есть только проект соглашения, по которому Вашингтон хочет половину украинских полезных ископаемых без гарантий обороноспособности, безопасности и независимости страны. Лещенко также подчеркнул, что украинская сторона не получила приглашение на переговоры РФ и США в Саудовской Аравии.
«О чём они (Москва и Вашингтон. — Прим. Life.ru) там говорят — это их личные дела. Единственное, очень грустно, что мы видим разрушение трансатлантического единства, которое было свойственно последние годы», — подытожил советник.
Ранее Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию. Такое решение экс-комик принял на фоне успешных переговоров РФ и США. Свою поездку главарь киевского режима перенёс на 10 марта. Также Зеленский добавил, что встреча российской и американской делегаций в Эр-Рияде стала для него «сюрпризом».
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде впервые за долгие годы прошла встреча делегаций РФ и США. Нашу страну представили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США в переговорах участвовали руководитель Госдепа Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный представитель Стив Уиткофф. Лавров по итогам переговоров отметил, что РФ ощутила решимость США к движению вперёд и настроена аналогично.
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