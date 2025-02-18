Белый дом назвал переговоры РФ и США «монументальным шагом» к миру на Украине
Российско-американские переговоры, состоявшиеся в Эр-Рияде, стали «монументальным шагом» к установлению мира на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.
«Это по-настоящему монументальный шаг по направлению к миру в конфликте между РФ и Украиной», — сказала она, подчеркнув, что американская администрация поддерживает контакты с властями Незалежной, а также с европейскими союзниками, стремясь «услышать мнение всех сторон».
Представитель Белого дома также подчеркнула, что для достижения соглашения и решения конфликта необходимо вести диалог с обеими сторонами.
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде впервые за долгие годы прошла встреча делегаций РФ и США. Нашу страну представили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США в переговорах участвовали руководитель Госдепа Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный представитель Стив Уиткофф. Лавров по итогам переговоров отметил, что РФ ощутила решимость США к движению вперёд и настроена аналогично.
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