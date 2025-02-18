Белый дом назвал переговоры РФ и США «монументальным шагом» к миру на Украине

Российско-американские переговоры, состоявшиеся в Эр-Рияде, стали «монументальным шагом» к установлению мира на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.

«Это по-настоящему монументальный шаг по направлению к миру в конфликте между РФ и Украиной», — сказала она, подчеркнув, что американская администрация поддерживает контакты с властями Незалежной, а также с европейскими союзниками, стремясь «услышать мнение всех сторон».