Лавров прокомментировал сообщения СМИ о мирном плане по Украине из трёх пунктов

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что не видел новость о том, что США и Россия якобы обсуждают трёхступенчатый мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Однако глава МИД РФ обратил внимание на заявление министр иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который сказал, что встречался на Мюнхенской конференции со спецпредставителем американского президента по Украине Китом Келлогом.

«Не видел этой информации [о трёхступенчатом мирном плане]. Но когда пробегал новости, нашел ссылку на заявление главы МИД Польши, который рассказывал в кулуарах Мюнхена о том, что он встречался с Келлогом, и тот проинформировал его о неком плане урегулирования. <...>Я спросил сегодня у Рубио и Уолтца, что это означает, они сказали, что это фейк», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде.