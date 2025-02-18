Лавров прокомментировал сообщения СМИ о мирном плане по Украине из трёх пунктов
Лавров заявил, что не видел новость об обсуждении трёхступенчатого мирного плана
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что не видел новость о том, что США и Россия якобы обсуждают трёхступенчатый мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Однако глава МИД РФ обратил внимание на заявление министр иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который сказал, что встречался на Мюнхенской конференции со спецпредставителем американского президента по Украине Китом Келлогом.
«Не видел этой информации [о трёхступенчатом мирном плане]. Но когда пробегал новости, нашел ссылку на заявление главы МИД Польши, который рассказывал в кулуарах Мюнхена о том, что он встречался с Келлогом, и тот проинформировал его о неком плане урегулирования. <...>Я спросил сегодня у Рубио и Уолтца, что это означает, они сказали, что это фейк», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров делегаций РФ и США в Эр-Рияде.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что делегации США и России на встрече в Эр-Рияде якобы обсуждали трёхступенчатый план по урегулированию конфликта на Украине. Он включал в себя прекращение огня, проведение выборов и подписание окончательного соглашения.
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде впервые за долгие годы прошла встреча делегаций России и США. Нашу страну представили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США в переговорах участвовали руководитель Госдепа Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный представитель Стив Уиткофф. Лавров по итогам переговоров отметил, что Россия ощутила решимость США к движению вперёд и настроена аналогично.
Life.ru