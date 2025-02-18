Лавров: США после переговоров в Эр-Рияде стали лучше понимать позицию РФ
США стали лучше понимать позицию России, разговор выдался полезным. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Эр-Рияде.
«Есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию», — подчеркнул министр в беседе с журналистами.
Лавров отметил, что разговор был очень полезным. По его словам, стороны не только слушали, но и слышали друг друга.
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялась первая за долгие годы встреча делегаций РФ и США. Нашу страну представили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США в переговорах участвовали министр иностранных дел Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный представитель Стив Уиткофф. Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что стороны повысят уровень дипломатического представительства после переговоров.
Life.ru