Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
18 февраля, 13:58

Лавров: США после переговоров в Эр-Рияде стали лучше понимать позицию РФ

США стали лучше понимать позицию России, разговор выдался полезным. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Эр-Рияде.

«Есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию», — подчеркнул министр в беседе с журналистами.

Лавров отметил, что разговор был очень полезным. По его словам, стороны не только слушали, но и слышали друг друга.

Госдеп сделал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде
Госдеп сделал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде

Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялась первая за долгие годы встреча делегаций РФ и США. Нашу страну представили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США в переговорах участвовали министр иностранных дел Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный представитель Стив Уиткофф. Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что стороны повысят уровень дипломатического представительства после переговоров.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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