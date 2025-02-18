Лавров: США после переговоров в Эр-Рияде стали лучше понимать позицию РФ

США стали лучше понимать позицию России, разговор выдался полезным. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Эр-Рияде.

«Есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию», — подчеркнул министр в беседе с журналистами.