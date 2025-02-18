Госдеп сделал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде
Госдеп: Лавров и Рубио договорились создать группы по решению конфликта в Киеве
Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде. Обложка © ТАСС / Артём Попов
Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров во время переговоров Америки и России в Эр-Рияде согласились создать механизм консультаций, чтобы побороть «раздражители» в отношениях Вашингтона и Москвы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдеп.
Представитель Госдепартамента уточнил, что Лавров и Рубио также договорились создать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине и решили сотрудничать по вопросам общих геополитических интересов.
«Рубио и Лавров договорились назначить команды на высоком уровне, чтобы как можно скорее начать работу над прекращением войны на Украине. <...> Договорились о сотрудничестве по вопросам экономических и инвестиционных возможностей, которые могут появиться после урегулирования конфликта», — говорится в сообщении агентства.
При этом в американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что одной встречи недостаточно для установления прочного мира.
«Одного телефонного звонка и одной встречи для установления прочного мира недостаточно. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперёд», — отметили в издательстве.
Также уточняется, что стороны на переговорах обсуждали будущее сотрудничество стран в сфере экономики и инвестиций.
Напомним, что сегодня на встрече делегаций России и США в Саудовской Аравии, в том числе, обсуждалась тема урегулирования ситуации на Украине. В ходе переговоров в Эр-Рияде делегации Штатов и РФ изложили свои принципиальные подходы, после чего пришли к соглашению о создании отдельных команд переговорщиков. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника главы государства Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Президент РФ Владимир Путин лично сформирует будущую команду переговорщиков по украинскому урегулированию.