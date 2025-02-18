Госдеп сделал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров во время переговоров Америки и России в Эр-Рияде согласились создать механизм консультаций, чтобы побороть «раздражители» в отношениях Вашингтона и Москвы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдеп.

Представитель Госдепартамента уточнил, что Лавров и Рубио также договорились создать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине и решили сотрудничать по вопросам общих геополитических интересов.

«Рубио и Лавров договорились назначить команды на высоком уровне, чтобы как можно скорее начать работу над прекращением войны на Украине. <...> Договорились о сотрудничестве по вопросам экономических и инвестиционных возможностей, которые могут появиться после урегулирования конфликта», — говорится в сообщении агентства.

При этом в американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что одной встречи недостаточно для установления прочного мира.

«Одного телефонного звонка и одной встречи для установления прочного мира недостаточно. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперёд», — отметили в издательстве.