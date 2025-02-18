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18 февраля, 13:08

Госдеп сделал заявление по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде

Госдеп: Лавров и Рубио договорились создать группы по решению конфликта в Киеве

Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде. Обложка © ТАСС / Артём Попов

Переговоры делегаций РФ и США в Эр-Рияде. Обложка © ТАСС / Артём Попов

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров во время переговоров Америки и России в Эр-Рияде согласились создать механизм консультаций, чтобы побороть «раздражители» в отношениях Вашингтона и Москвы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдеп.

Представитель Госдепартамента уточнил, что Лавров и Рубио также договорились создать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине и решили сотрудничать по вопросам общих геополитических интересов.

«Рубио и Лавров договорились назначить команды на высоком уровне, чтобы как можно скорее начать работу над прекращением войны на Украине. <...> Договорились о сотрудничестве по вопросам экономических и инвестиционных возможностей, которые могут появиться после урегулирования конфликта», — говорится в сообщении агентства.

При этом в американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что одной встречи недостаточно для установления прочного мира.

«Одного телефонного звонка и одной встречи для установления прочного мира недостаточно. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперёд», — отметили в издательстве.

Также уточняется, что стороны на переговорах обсуждали будущее сотрудничество стран в сфере экономики и инвестиций.

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В СМИ просочились первые детали мирного плана, который обсуждали сегодня Россия и США

Напомним, что сегодня на встрече делегаций России и США в Саудовской Аравии, в том числе, обсуждалась тема урегулирования ситуации на Украине. В ходе переговоров в Эр-Рияде делегации Штатов и РФ изложили свои принципиальные подходы, после чего пришли к соглашению о создании отдельных команд переговорщиков. Диалог длился 4,5 часа и, по словам помощника главы государства Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Президент РФ Владимир Путин лично сформирует будущую команду переговорщиков по украинскому урегулированию.

Алена Пенчугина
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