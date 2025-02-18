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Регион
18 февраля, 12:36

Ушаков ответил на вопрос о теме Украины на переговорах России и США в Эр-Рияде

Ушаков заявил, что отдельные команды России и США вступят в контакт по Украине

На встрече делегаций России и США в Саудовской Аравии обсуждалась тема урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что стороны изложили свои принципиальные подходы.

«Да, мы обсуждали и изложили свои принципиальные подходы и договорились о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакт»,заявил Ушаков в эфире «Первого канала».

Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде прошла встреча делегаций России и США. РФ представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Диалог длился 4,5 часа и, по словам Ушакова, прошёл неплохо.

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Telegram / Мария Захарова

Полина Никифорова
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