Ушаков ответил на вопрос о теме Украины на переговорах России и США в Эр-Рияде
Ушаков заявил, что отдельные команды России и США вступят в контакт по Украине
На встрече делегаций России и США в Саудовской Аравии обсуждалась тема урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что стороны изложили свои принципиальные подходы.
«Да, мы обсуждали и изложили свои принципиальные подходы и договорились о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакт», — заявил Ушаков в эфире «Первого канала».
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде прошла встреча делегаций России и США. РФ представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Диалог длился 4,5 часа и, по словам Ушакова, прошёл неплохо.
Telegram / Мария Захарова