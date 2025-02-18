Ушаков ответил на вопрос о теме Украины на переговорах России и США в Эр-Рияде

На встрече делегаций России и США в Саудовской Аравии обсуждалась тема урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что стороны изложили свои принципиальные подходы.

«Да, мы обсуждали и изложили свои принципиальные подходы и договорились о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакт», — заявил Ушаков в эфире «Первого канала».