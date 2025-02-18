Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились спустя 4,5 часа
Делегации РФ и США на переговорах в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде завершены. Они продолжались 4,5 часа. Как сообщил член делегации РФ, помощник президента Юрий Ушаков, встреча прошла неплохо — был «серьезный разговор по всем вопросам».
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялась встреча российской и американской делегаций. РФ представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Все новости по теме читайте на Life.ru.