Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
18 февраля, 12:11
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Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились спустя 4,5 часа

Делегации РФ и США на переговорах в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Делегации РФ и США на переговорах в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде завершены. Они продолжались 4,5 часа. Как сообщил член делегации РФ, помощник президента Юрий Ушаков, встреча прошла неплохо —  был «серьезный разговор по всем вопросам».

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Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялась встреча российской и американской делегаций. РФ представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Все новости по теме читайте на Life.ru.

Александра Вишнякова
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