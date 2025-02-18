Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
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Регион
18 февраля, 12:21
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Ушаков оценил переговоры с США в Эр-Рияде одним словом

Ушаков: Переговоры дипломатов РФ и США прошли неплохо

Переговоры с США в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Переговоры с США в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Переговорный процесс делегаций России и Соединённых Штатов Америки в Эр-Рияде прошёл неплохо. Так встречу оценил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Неплохо, по-моему. Неплохо», — сказал Ушаков, добавив, что стороны условились учитывать интересы друг друга.

Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились спустя 4,5 часа
Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились спустя 4,5 часа

Напомним, 18 февраля, в Эр-Рияде прошла беседа российской и американской делегаций. РФ представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также лидер Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США на место прибыли госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Все новости по теме читайте на Life.ru.

Николай Рюмин
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