Ушаков оценил переговоры с США в Эр-Рияде одним словом
Ушаков: Переговоры дипломатов РФ и США прошли неплохо
Переговоры с США в Эр-Рияде. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Переговорный процесс делегаций России и Соединённых Штатов Америки в Эр-Рияде прошёл неплохо. Так встречу оценил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Неплохо, по-моему. Неплохо», — сказал Ушаков, добавив, что стороны условились учитывать интересы друг друга.
Напомним, 18 февраля, в Эр-Рияде прошла беседа российской и американской делегаций. РФ представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также лидер Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США на место прибыли госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Все новости по теме читайте на Life.ru.