США и Россия повысят уровень дипломатического представительства после переговоров в Эр-Рияде
Рубио: США и Россия договорись восстановить число сотрудников посольств
США и Россия на переговорах в Эр-Рияде согласовали восстановление прежнего числа сотрудников посольств в Вашингтоне и Москве, а также отправили запрос на утверждение Ричарда Норланда на должность американского посла в России. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на государственного секретаря США Марко Рубио.
Кандидатуру 69-летнего Ричарда Норланда, бывшего ранее послом США в Узбекистане и Грузии, выдвинули ещё при Байдене, а администрация Трампа не стала её отзывать.
«Мы будем принимать шаги, необходимые для нормализации работы наших дипломатических миссий», - говорится в заявлении официального представителя Госдепа
Сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялась первая за долгие годы встреча делегаций России и США. Российскую сторону представили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Со стороны США в переговорах участвуют министр иностранных дел Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный представитель Стив Уиткофф.
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