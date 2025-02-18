США и Россия повысят уровень дипломатического представительства после переговоров в Эр-Рияде

США и Россия на переговорах в Эр-Рияде согласовали восстановление прежнего числа сотрудников посольств в Вашингтоне и Москве, а также отправили запрос на утверждение Ричарда Норланда на должность американского посла в России. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на государственного секретаря США Марко Рубио.