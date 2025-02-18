Лавров: Россия ощутила решимость США к движению вперёд, РФ настроена аналогично

Россия ощутила полную решимость США к движению вперёд на переговорах в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом на пресс-конференции после встречи заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Подход к дальнейшей работе был определён ещё президентами в ходе их разговора, и мы ощутили полную решимость наших американских коллег продвигать движение вперёд активным образом, и мы этим тоже будем заниматься», — заявил Лавров.