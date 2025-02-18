Лавров: Россия ощутила решимость США к движению вперёд, РФ настроена аналогично
Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / AP
Россия ощутила полную решимость США к движению вперёд на переговорах в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом на пресс-конференции после встречи заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Подход к дальнейшей работе был определён ещё президентами в ходе их разговора, и мы ощутили полную решимость наших американских коллег продвигать движение вперёд активным образом, и мы этим тоже будем заниматься», — заявил Лавров.
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде прошла первая за многие годы встреча делегаций РФ и США. Россию представили глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. От стороны США в переговорах участвовали глава Госдепа Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Лавров подчеркнул, что США после переговоров в Эр-Рияде стали лучше понимать позицию РФ.