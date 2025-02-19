Сооснователь британский рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что Владимир Зеленский, вероятно, готовится к побегу с Украины. По мнению музыканта, политику даже не стоит вмешиваться в попытки мировых держав урегулировать конфликт.

«Я считаю, что это лишь вопрос времени. Думаю, все мы можем признать, что Зеленский здесь ничего не значит. С ним не советуются ни США, ни Россия», — заявил Уотерс в эфире RT.