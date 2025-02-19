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18 февраля, 22:54

«Вопрос времени»: Зеленского заподозрили в планах сбежать с Украины

Уотерс счёл бегство Зеленского с Украины лишь вопросом времени

Сооснователь британский рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что Владимир Зеленский, вероятно, готовится к побегу с Украины. По мнению музыканта, политику даже не стоит вмешиваться в попытки мировых держав урегулировать конфликт.

«Я считаю, что это лишь вопрос времени. Думаю, все мы можем признать, что Зеленский здесь ничего не значит. С ним не советуются ни США, ни Россия», — заявил Уотерс в эфире RT.

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Прогноз Уотерса совпадает с оценками некоторых российских политиков. Ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что дни Зеленского во главе киевского режима сочтены. Он отметил, что лучшим исходом для бывшего комика станет работа в какой-нибудь глубинке Европы или США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Антон Голыбин
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