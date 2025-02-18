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18 февраля, 12:55

«Чудесное спасение в глубинке»: В Госдуме назвали лучший исход для Зеленского

Депутат Толмачёв: Лучшим исходом для Зеленского будет место учителя в ЕС или США

Дни Владимира Зеленского во главе киевского режима сочтены, а лучшим исходом, на который может рассчитывать экс-юморист, станет преподавание в европейской или американской глубинке. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв.

«Зеленский мечется по миру и выдаёт заявления, которые абсолютно противоречат реальности и предыдущим его словам. <...> Дни Зеленского явно сочтены. Преподавательская работа где-то в европейской или американской глубинке станет для него чудесным спасением», — выразил мнение парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Толмачёв выразил мнение, что манипуляции, попытки давления и шантаж могли быть эффективны в отношениях с предыдущей администрацией Белого дома. Однако нынешняя команда президента США Дональда Трампа испытывает только раздражение от постоянных запросов Киева о помощи и «наглого стиля общения» Зеленского. В свою очередь, РФ предпримет все возможные меры, чтобы глава киевского режима понёс заслуженное наказание за преступные приказы, приведшие к гибели российских военнослужащих и мирных граждан в течение нескольких лет.

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Похоже, что американские власти разделяют взгляд Толмачёва на ситуацию. Например, это подтверждает обращение к Владимиру Зеленскому нового главы Минздрава США Роберта Кеннеди-младшего, заявившего о том, что народ Штатов не приемлет траты своих налогов на непрекращающиеся конфликты, а потому «вечное» финансирование Киева будет остановлено.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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