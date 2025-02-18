Дни Владимира Зеленского во главе киевского режима сочтены, а лучшим исходом, на который может рассчитывать экс-юморист, станет преподавание в европейской или американской глубинке. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв.

«Зеленский мечется по миру и выдаёт заявления, которые абсолютно противоречат реальности и предыдущим его словам. <...> Дни Зеленского явно сочтены. Преподавательская работа где-то в европейской или американской глубинке станет для него чудесным спасением», — выразил мнение парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Толмачёв выразил мнение, что манипуляции, попытки давления и шантаж могли быть эффективны в отношениях с предыдущей администрацией Белого дома. Однако нынешняя команда президента США Дональда Трампа испытывает только раздражение от постоянных запросов Киева о помощи и «наглого стиля общения» Зеленского. В свою очередь, РФ предпримет все возможные меры, чтобы глава киевского режима понёс заслуженное наказание за преступные приказы, приведшие к гибели российских военнослужащих и мирных граждан в течение нескольких лет.