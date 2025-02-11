Большая часть редкоземельных металлов находится на украинских территориях, которые освободили ВС РФ. А обещанный Владимиром Зеленским доступ к ним будет означать прямое столкновение США с Россией, предупредил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя информацию о том, что Украина якобы согласилась передать Штатам редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в обмен на помощь.

Зеленский в панике пытается продать США шкуру неубитого медведя. Поразительная наглость со стороны просроченного: даже находясь на дне, он своими посулами пытается стравить две державы между собой. А что до самого Зеленского, уже давно очевидно, что Украина и украинцы для него — только ресурс для личного обогащения и больше ничего. Александр Толмачёв Депутат Госдумы

Депутат Дмитрий Белик в беседе с Life.ru также дополнил, что Запад превратил Украину в инструмент против России, а также в полигон для испытаний западной техники. По словам парламентария, Незалежная продолжает свой «стремительный путь в никуда», эта страна давно утратила суверенитет и возможные перспективы на нормальную жизнь. Белик отметил, что киевский режим, атакуя ДНР и ЛНР, пытался также вернуть под контроль ресурсы, но для Запада, а не для себя.

«Украина давно испытывает кризис в аграрной отрасли, сами владельцы паев — рядовые фермеры — в условиях конфликта вынуждены выставлять свою землю на продажу. Что касается редкоземельных ресурсов, то нужно отметить, что большая часть украинских полезных ископаемых уже распродана Западу, поэтому сложно сказать, что именно сейчас может получить Трамп», — указал собеседник Life.ru.