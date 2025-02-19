Украине следует провести выборы, если она стремится занять место за столом переговоров по мирному урегулированию конфликта. Об этом в резиденции Мар-а-Лаго заявил президент США Дональд Трамп. Американский лидер намекнул, что Владимир Зеленский не может отстаивать интересы Незалежной из-за своей непопулярности.

«Где же лидер на Украине? Я имею в виду, мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения упал до 4%. Страна разорвана в клочья, большинство городов разрушены», — заявил республиканец.

Если Украина рассчитывает на участие в переговорах, её граждане должны настоять на президентских выборах, подчеркнул Трамп. Он добавил, что не пытается говорить языком России, а выражает собственную точку зрения.