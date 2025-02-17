Порошенко* объявил о начале избирательной кампании на Украине

Бывший президент Украины Пётр Порошенко* объявил о начале избирательной кампании в стране. По его словам, работу начала Центральная избирательная комиссия, которая «два с половиной года ничего не делала». Кроме того, полиграфический комбинат «Украина» получил от властей задание обсчитать стоимость печати бюллетеней на выборы.

«Я могу привести много доказательств, что сейчас разворачивается избирательная кампания. <...> У нас началась работа по восстановлению реестра избирателей. У нас поставлена задача по зарубежным избирателям министерству единства: они не помогают людям, они формируют реестр», — заявил экс-президент во время интервью изданию «Украинская правда».

Порошенко* также уточнил, что правящая в Киеве партия «Слуга народа» ведёт работу по распространению материалов, листовок и газет для своей агитации. А вот партия «Европейская солидарность» этого не делает и делать не собирается. Бывший лидер Украины намекнул, что больше не собирается баллотироваться в президенты.

«Президент – это кризис карьерного роста. Я уже всем был и выше точно не буду. Тему стремления, мотивации любой ценой догрызться до любой должности, поверьте мне, у меня нет», — подытожил Порошенко*.

Ранее Порошенко* заявил, что выборы президента Украины состоятся 26 октября этого года. Сам политик при этом выступает против выборов, объясняя свою позицию тем, что существование страны находится под вопросом. Он утверждает, что Владимир Зеленский собирается провести одновременно президентские, парламентские и местные выборы, чтобы устранить оппозицию из политического поля и удержать власть.