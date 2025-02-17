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17 февраля, 10:22

Порошенко* пожаловался, что не может купить кофе из-за санкций Зеленского

Бывший президент Незалежной Пётр Порошенко* в эфире «Украинской правды» пожаловался, что его активы арестованы, а карты заблокированы. По его словам, он даже «не может купить кофе не заправке» из-за санкций главаря киевского режима Владимира Зеленского против него.

Порошенко* добавил, что хотя санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) создали «неприятности», он уверен, что переживёт их.

«Порошенко* переживёт. Хотя, конечно, есть ряд вещей, которые создают неприятности. Например, я не могу кофе на заправке купить, потому что заблокированные карты, заблокированные счета, наложен арест на активы», — сказал он.

Порошенко* заявил, что выборы президента Украины состоятся 26 октября 2025 года
Порошенко* заявил, что выборы президента Украины состоятся 26 октября 2025 года

Напомним, что Зеленский наложил санкции на Порошенко*, экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука, олигархов Игоря Коломойского* и Константина Жеваго, а также на бывшего совладельца «Приватбанка» Геннадия Боголюбова. Ограничения введены пожизненно. Они включают лишение права пользоваться и распоряжаться нажитыми активами на территории Украины. Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов считает, что экс-комик ввёл в действие персональные санкции против экс-президента Незалежной, чтобы зачистить крайне правое политическое поле перед замаячившими на горизонте президентскими выборами.

* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Алена Пенчугина
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