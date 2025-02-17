Бывший президент Незалежной Пётр Порошенко* в эфире «Украинской правды» пожаловался, что его активы арестованы, а карты заблокированы. По его словам, он даже «не может купить кофе не заправке» из-за санкций главаря киевского режима Владимира Зеленского против него.

Порошенко* добавил, что хотя санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) создали «неприятности», он уверен, что переживёт их.

«Порошенко* переживёт. Хотя, конечно, есть ряд вещей, которые создают неприятности. Например, я не могу кофе на заправке купить, потому что заблокированные карты, заблокированные счета, наложен арест на активы», — сказал он.