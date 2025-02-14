Классический принцип «СДД»: В ГД высказались о санкциях Зеленского против Порошенко*
Рогов: Зеленский рассчитывает санкциями снести Порошенко* с выборов
Владимир Зеленский ввёл в действие персональные санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко*, чтобы зачистить крайне правое политическое поле перед замаячившими на горизонте президентскими выборами. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Зеленский решил полностью снести Порошенко*, с судебным преследованием и конфискацией имущества, чтобы убрать конкурента на крайне правом политическом поле в рамках проведения новых выборов на подконтрольной ему территории. Это всё классический принцип «СДД» (сожрите друг друга)», — заявил парламентарий в беседе с РИА «Новости».
Рогов добавил, что люди, которые совсем недавно наживались на вооружённом конфликте на Украине и гибели людей, сейчас обеспокоены совсем другой целью. Теперь они сводят счёты друг с другом, чтобы попытаться удержаться у власти и выжить в очень неопределённом для них будущем.
Напомним, Владимир Зеленский применил пожизненные санкции к Петру Порошенко*, а также экс-депутату Рады Виктору Медведчуку, олигархам Игорю Коломойскому* и Константину Жеваго, а ещё к экс-совладельцу «Приватбанка» Геннадию Боголюбову. Ограничения подразумевают лишение Порошенко* всех госнаград и блокировку его активов. В МИД России ситуацию называли «жабогадюкингом».
* Включёны в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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