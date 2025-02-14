Владимир Зеленский ввёл в действие персональные санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко*, чтобы зачистить крайне правое политическое поле перед замаячившими на горизонте президентскими выборами. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Зеленский решил полностью снести Порошенко*, с судебным преследованием и конфискацией имущества, чтобы убрать конкурента на крайне правом политическом поле в рамках проведения новых выборов на подконтрольной ему территории. Это всё классический принцип «СДД» (сожрите друг друга)», — заявил парламентарий в беседе с РИА «Новости».

Рогов добавил, что люди, которые совсем недавно наживались на вооружённом конфликте на Украине и гибели людей, сейчас обеспокоены совсем другой целью. Теперь они сводят счёты друг с другом, чтобы попытаться удержаться у власти и выжить в очень неопределённом для них будущем.