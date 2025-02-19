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18 февраля, 22:20

Трамп огорчён реакцией Киева на переговоры Москвы и Вашингтона

Дональд Трамп выразил разочарование тем фактом, что власти Украины негативно восприняли переговоры между Россией и Соединёнными Штатами по вопросам урегулирования кризиса. По мнению политика, Киев огорчило решение Москвы и Вашингтона не приглашать его представителей на встречу.

«Я очень разочарован... Вы знаете, они [украинцы] расстроены тем, что у них нет места [за столом переговоров]. У них было место в течение трёх лет. И задолго до этого все можно было уладить очень просто», — заявил Трамп журналистам во время подписания новых указов в своём поместье Мар-а-Лаго.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский активно пытается получить информацию о прошедших переговорах представителей России и США. По данным СМИ, политик опасается возможных договоренностей между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которые могут поставить Украину в сложное положение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Антон Голыбин
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