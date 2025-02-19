Трамп огорчён реакцией Киева на переговоры Москвы и Вашингтона

Дональд Трамп выразил разочарование тем фактом, что власти Украины негативно восприняли переговоры между Россией и Соединёнными Штатами по вопросам урегулирования кризиса. По мнению политика, Киев огорчило решение Москвы и Вашингтона не приглашать его представителей на встречу.

«Я очень разочарован... Вы знаете, они [украинцы] расстроены тем, что у них нет места [за столом переговоров]. У них было место в течение трёх лет. И задолго до этого все можно было уладить очень просто», — заявил Трамп журналистам во время подписания новых указов в своём поместье Мар-а-Лаго.