Униженный Зеленский по обрывкам фраз пытается понять, о чём сговорились Россия и США

Владимир Зеленский активно ищет информацию из косвенных источников о высокоуровневых переговорах, которые прошли между Россией и США в Эр-Рияде. Об этом сообщает агентство Bloomberg («Блумберг»).

«Зеленский пытается собрать разрозненные данные из вторых рук, пока американские и российские чиновники обсуждают будущее Украины. Он сталкивается с серьезной задачей: ему нужно предотвратить возможный сговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, что может поставить Украину перед сложным выбором — принять неприемлемую сделку или продолжать борьбу без поддержки США», — отмечается в сообщении агентства.