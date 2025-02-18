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18 февраля, 15:29

Униженный Зеленский по обрывкам фраз пытается понять, о чём сговорились Россия и США

Bloomberg: Зеленский ищет обрывки информации о переговорах РФ и США в Эр-Рияде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский активно ищет информацию из косвенных источников о высокоуровневых переговорах, которые прошли между Россией и США в Эр-Рияде. Об этом сообщает агентство Bloomberg («Блумберг»).

«Зеленский пытается собрать разрозненные данные из вторых рук, пока американские и российские чиновники обсуждают будущее Украины. Он сталкивается с серьезной задачей: ему нужно предотвратить возможный сговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, что может поставить Украину перед сложным выбором — принять неприемлемую сделку или продолжать борьбу без поддержки США», — отмечается в сообщении агентства.

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Ранее Зеленский внезапно отменил свой завтрашний визит в Саудовскую Аравию на фоне прошедших там сегодня переговоров России и США. Главарь киевского режима признался, что встреча делегаций Москвы и Вашингтона стала для него неприятным сюрпризом. Зеленского не устраивает, что тема украинского урегулирования поднималась на переговорах, где не было представителей Киева.

Марина Фещенко
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