Униженный Зеленский по обрывкам фраз пытается понять, о чём сговорились Россия и США
Bloomberg: Зеленский ищет обрывки информации о переговорах РФ и США в Эр-Рияде
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Владимир Зеленский активно ищет информацию из косвенных источников о высокоуровневых переговорах, которые прошли между Россией и США в Эр-Рияде. Об этом сообщает агентство Bloomberg («Блумберг»).
«Зеленский пытается собрать разрозненные данные из вторых рук, пока американские и российские чиновники обсуждают будущее Украины. Он сталкивается с серьезной задачей: ему нужно предотвратить возможный сговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, что может поставить Украину перед сложным выбором — принять неприемлемую сделку или продолжать борьбу без поддержки США», — отмечается в сообщении агентства.
Ранее Зеленский внезапно отменил свой завтрашний визит в Саудовскую Аравию на фоне прошедших там сегодня переговоров России и США. Главарь киевского режима признался, что встреча делегаций Москвы и Вашингтона стала для него неприятным сюрпризом. Зеленского не устраивает, что тема украинского урегулирования поднималась на переговорах, где не было представителей Киева.