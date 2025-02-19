Успешные переговоры России и США повергли в ярость Владимира Зеленского, который вышел из себя после неприглашения украинской делегации на встречу. О реакции бывшего комика рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Встреча РФ и США в Эр-Рияде вызвала истерику у Зеленского, что, в том числе, подтверждают источники из его окружения. Зеленский зол на администрацию Трампа, что в одночасье стал нелюбимым выкормышем западных хозяев», — заявил Рогов РИА «Новости».

По его словам, российско-американские переговоры де-факто подтвердили намерения Штатов решать серьёзные вопросы без «обезумившего узурпатора».