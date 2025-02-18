«Нелегитимный и просроченный»: В Раде указали на важный нюанс ресурсной сделки с США

Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук высказал мнение, что даже если Украина заключит сделку с США по редкоземельным металлам, она не будет иметь юридической силы из-за нелегитимности Владимира Зеленского. По словам парламентария, бывший комик мог бы так же успешно передать все полезные ископаемые с Марса и Луны.