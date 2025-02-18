«Нелегитимный и просроченный»: В Раде указали на важный нюанс ресурсной сделки с США
Нардеп Дмитрук: Сделка с США по ресурсам не будет действительна из-за Зеленского
Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук высказал мнение, что даже если Украина заключит сделку с США по редкоземельным металлам, она не будет иметь юридической силы из-за нелегитимности Владимира Зеленского. По словам парламентария, бывший комик мог бы так же успешно передать все полезные ископаемые с Марса и Луны.
«Нелегитимный и просроченный может подписывать всё. Только юридической силы бумажка, подписанная Зеленским, иметь не будет», — написал Дмитрук в соцсетях.
Напомним, что в начале февраля администрация президента США предложила киевским властям предоставить Штатам право на владение половиной редкоземельных минералов Украины. Зеленский изначально согласился на условия главы Белого дома, но позже отверг их. На Западе указали на стратегический промах экс-комика. Там считают, что окружение главаря киевского режима потеряло контроль над повествованием.
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