«Мы ожидаем»: В Киеве опровергли отказ от ресурсной сделки с США
Guardian: В Киеве заявили, что не отвергали ресурсную сделку с США
Вице-премьер Украины, отвечающий за вопросы европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что предложение Соединённых Штатов о заключении сделки по редкоземельным металлам «не было отклонено» Киевом. Ожидается, что соглашение будет подписано, сообщает британская газета Guardian.
В интервью изданию Стефанишина отметила, что сделка с США по природным ресурсам «не была отвергнута и продолжает оставаться в стадии обсуждения.
«Мы ожидаем, что она будет подписана», — приводит газета слова украинского вице-премьера.
Напомним, в начале февраля Белый дом предложил Киеву предоставить США право на распоряжение половиной редкоземельных минералов, находящихся в недрах Украины. Владимир Зеленский изначально согласился на условия главы Белого дома, но позже их отверг.
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