«Мы ожидаем»: В Киеве опровергли отказ от ресурсной сделки с США

Вице-премьер Украины, отвечающий за вопросы европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что предложение Соединённых Штатов о заключении сделки по редкоземельным металлам «не было отклонено» Киевом. Ожидается, что соглашение будет подписано, сообщает британская газета Guardian.

В интервью изданию Стефанишина отметила, что сделка с США по природным ресурсам «не была отвергнута и продолжает оставаться в стадии обсуждения.