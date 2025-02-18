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18 февраля, 12:18

«Мы ожидаем»: В Киеве опровергли отказ от ресурсной сделки с США

Guardian: В Киеве заявили, что не отвергали ресурсную сделку с США

Вице-премьер Украины, отвечающий за вопросы европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что предложение Соединённых Штатов о заключении сделки по редкоземельным металлам «не было отклонено» Киевом. Ожидается, что соглашение будет подписано, сообщает британская газета Guardian.

В интервью изданию Стефанишина отметила, что сделка с США по природным ресурсам «не была отвергнута и продолжает оставаться в стадии обсуждения.

«Мы ожидаем, что она будет подписана», — приводит газета слова украинского вице-премьера.

Напомним, в начале февраля Белый дом предложил Киеву предоставить США право на распоряжение половиной редкоземельных минералов, находящихся в недрах Украины. Владимир Зеленский изначально согласился на условия главы Белого дома, но позже их отверг.

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Shutterstock / FOTODOM / Taras Verkhovynets

Наталья Демьянова
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