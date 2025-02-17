«Дали всего час»: СМИ узнали, как США загнали Зеленского в угол сделкой по ресурсам

Глава министерства финансов США Скотт Бессент во время своего визита в Киев на прошлой неделе предоставил Владимиру Зеленскому час для изучения соглашения, которое предполагает передачу природных ресурсов Украины в распоряжение Вашингтона. Об этом узнал журнал Economist.

Ранее Бессент передал Зеленскому финансовое соглашение, которое, по данным телеканала CNN, не было подписано. Позже Зеленский сообщил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании соглашения, касающегося доступа Соединённых Штатов к полезным ископаемым на территории Украины. Как отмечает Economist, перед визитом Бессента Зеленский рассчитывал обсудить с американским министром финансовую помощь Киеву, однако вместо этого ему неожиданно был представлен меморандум.

«В предложении содержалось требование минеральных богатств [Украины] в их полном объёме. У Зеленского был час, чтобы договориться», — говорится в публикации журнала, который ссылается на источники.