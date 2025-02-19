Зеленский посчитал несерьёзным требование Трампа вернуть $500 млрд в казну США

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве прокомментировал требование президента США Дональда Трампа о возврате Украиной $500 миллиардов, потраченных американским правительством. Он назвал это требование несерьёзным.

Зеленский поспорил с американским лидером об общей сумме, потраченной Вашингтоном на помощь Киеву.

«У нас абсолютно разные цифры», — заявил он, добавив, что Украине «война стоила 320 млрд долларов».

Со слов Зеленского, на сегодняшний день США предоставили киевскому режиму более $67 миллиардов в виде вооружений и $31,5 миллиарда в качестве прямой бюджетной помощи.