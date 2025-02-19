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19 февраля, 12:37

Зеленский посчитал несерьёзным требование Трампа вернуть $500 млрд в казну США

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве прокомментировал требование президента США Дональда Трампа о возврате Украиной $500 миллиардов, потраченных американским правительством. Он назвал это требование несерьёзным.

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Зеленский поспорил с американским лидером об общей сумме, потраченной Вашингтоном на помощь Киеву.

«У нас абсолютно разные цифры», — заявил он, добавив, что Украине «война стоила 320 млрд долларов».

Со слов Зеленского, на сегодняшний день США предоставили киевскому режиму более $67 миллиардов в виде вооружений и $31,5 миллиарда в качестве прямой бюджетной помощи.

«Однако утверждение, что мы должны вернуть $500 миллиардов, звучит несерьёзно», — сказал политик.

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А вот в США считают, что справедливой сделка по Украине станет лишь тогда, когда Америка получит 500 миллиардов долларов ресурсами из украинских земель. Недавно президент Чехии Павел также предложил свой вариант, основанный на «Плане Маршалла», в соответствии с которым восстанавливалась Европа после Второй мировой.

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Марина Фещенко
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